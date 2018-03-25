Психологи работают с пострадавшими от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточняют, что около 17.00 было эвакуировано порядка 100 человек, спасено 20 человек. На месте от МЧС работает более 16 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , по последним данным, в результате пожара погибли четыре человека, еще 12 пострадали. Все погибшие — дети. Среди пострадавших также двое детей.

Напомним, пожар произошел на последнем этаже торгового центра. Тела погибших детей были найдены в зале кинотеатра. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

ТРЦ расположен в центре Кемерово на одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. Движение транспорта в районе места происшествия сейчас перекрыто.