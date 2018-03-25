Жители Кемерово на своих страницах в Instagram выкладывают фотографии и видео пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, в ТРЦ "Зимняя вишня".
По последним данным, в результате пожара четверо детей погибли, 12 человек пострадали. Среди пострадавших двое детей.
Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Жители Кемерово недоумевают, по какой причине возник пожар. Они говорят, что это один из лучших торговых центров города.
Не смогла обойти эту ситуацию стороной. Я честно не понимаю некоторых людей в нашем городе, которые снимают видео о том, какая трагедия происходит , и при этом начинают чуть ли не визжать от смеха или же с насмешкой говорить о том, где же теперь малолетки будут покупать сигареты? Осмысляя подобные комментарии возникает вопрос, можно ли таких "личностей" называть людьми? Когда это происходит буквально рядом с тобой, можно ли реагировать так? Лично я считаю, что это бесчеловечно
Горит зимняя вишня🤷🏽♀️🤷🏽♀️🤷🏽♀️🙏🏻🙏🏻🙏🏻Кемерово....и почему это случилось???? Сначала какие нибудь нарушения простили, а потом как обычно просто платили за контроль.... очевидцы говорят что то хлопнуло на третьем этаже, и все....началась паника... представляете: выходной, там народу..., детей, контактный зоопарк, кинозал, спортзал... ужас.... 🙀🙀🙀🙀🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💯💯💯💯только бы не было погибших....
Комментарии
нормальный ТЦ. много чего хорошего там!
Ребенок из окна выпрыгнул?