Жители Кемерово на своих страницах в Instagram выкладывают фотографии и видео пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, в ТРЦ "Зимняя вишня".

По последним данным, в результате пожара четверо детей погибли, 12 человек пострадали. Среди пострадавших двое детей.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Жители Кемерово недоумевают, по какой причине возник пожар. Они говорят, что это один из лучших торговых центров города.

Горит ТРЦ Зимняя вишня! Публикация от Марина (@kovamarinavik) 25 Мар 2018 в 4:19 PDT

😢 Публикация от Дарья Анюк (Черняева) (@darya_anyuk) 25 Мар 2018 в 4:08 PDT