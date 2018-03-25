Число погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до шести человек. Об этом пишет "Лайф".

Ранее сообщалось, что на пожаре погибли четверо детей, 12 человек (среди них двое детей) пострадали.

Также издание пишет, что площадь пожара увеличилась с 500 квадратных метров до 1500.

Напомним, пожар возник на четвертом, последнем этаже центра. Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

ТРЦ расположен в центре Кемерово на одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. Движение транспорта в районе места происшествия сейчас перекрыто.

Местные жители сообщают, что "Зимняя вишня" — один из лучших торговых центров города.