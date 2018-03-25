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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертельным пожаром, произошедшим в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

"По факту гибели четверых детей в торгово-развлекательном центре города Кемерово возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра", — сообщили в официальном телеграм-канале Следкома.

Напомним, что сильный пожар произошел в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. В данный момент на тушение брошены все имеющиеся силы.

Площадь пожара разрослась до 500 квадратных метров.

Также имеются данные, что количество жертв трагедии возросло до шести человек.