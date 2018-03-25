Горячая линия заработала для родственников пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом пишет издание "Кузбасс".

С родственниками посетителей, а также людьми, находившимися в самом центре, работают психологи. Телефон горячей линии: (384-2) 58-23-33.

Напомним, в результате пожара, по последним данным, погибли шесть человек. Точно известно о четверых погибших детях. Пострадали 12 человек. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пожар произошел на последнем этаже здания.

На место происшествия выехали глава города Илья Середюк и первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Также количество техники, работающей на тушении пожара, увеличено до 48 единиц, а количество задействованных людей превысило уже 210 человек.