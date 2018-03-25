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Горячая линия заработала для родственников пострадавших в "Зимней вишне"

, ИА "Амител"
На месте происшествия работают психологи

Фото: ysia.ru

Горячая линия заработала  для родственников пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом пишет издание "Кузбасс".

С родственниками посетителей, а также людьми, находившимися в самом центре, работают психологи. Телефон горячей линии: (384-2) 58-23-33.

Напомним, в результате пожара, по последним данным, погибли шесть человек. Точно известно о четверых погибших детях. Пострадали 12 человек. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пожар произошел на последнем этаже здания.

На место происшествия  выехали  глава города Илья Середюк  и первый  заместитель губернатора Владимир Чернов. Также количество техники, работающей  на тушении пожара, увеличено до 48 единиц, а  количество  задействованных людей  превысило уже  210 человек.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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