Животные из контактного зоопарка, расположенного в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Известно, что контактный зоопарк был расположен на третьем этаже.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертельным пожаром, произошедшим в кемеровском торговом центре.

Сильный пожар произошел в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. По официальной информации, на пожаре погибли четверо детей. СМИ сообщали также, что число жертв увеличилось до шести.

12 человек пострадали в результате пожара. В данный момент на тушение брошены все имеющиеся силы. Площадь пожара разрослась до 1500 квадратных метров.