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Торговые сети в Алтайском крае окажут гуманитарную помощь жителям подтопленных сел, передает ТАСС.

Об этом накануне заявил начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

"Крупными торговыми сетями принято решение: в качестве гуманитарной помощи формируются отгрузки необходимых продуктов питания, бутилированной питьевой воды, организуются поставки в подтопленные территории. В первую очередь в Краснощековский район", — заявил чиновник.

Напомним, что подтопления в селах Алтайского края начались в минувшую пятницу – активное снеготаяние, сильные осадки и невозможность ухода воды в промерзшую почву спровоцировали паводок.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Краснощековском районе, на территории которого введен режим чрезвычайной ситуации и работает большая группировка спасателей.

При этом Алтайский край продолжает находиться в неблагоприятных погодных условиях – в регионе действует штормовое предупреждение.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.