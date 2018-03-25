Количество пострадавших при пожаре в торговом центре Кемерово увеличилось до 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС.

Директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский пояснил, что 12 человек находятся в третьей городской (больнице), один в детской, двое в ожоговом центре и в областной больнице.

Эксперт отметил, что два человека находятся в тяжелом состоянии: девушка и ребенок.

В клинической больнице рассказали, что в основном поступают пациенты с отравлением угарным газом. Они поступают в областной токсикологический центр на базе больницы.

Напомним, серьезный пожар произошел в торговом центре Кемерово "Зимняя вишня" вечером в воскресенье, 25 марта. Площадь пожара разрослась до 1500 квадратных метров.



