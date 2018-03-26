Фото: Андрей Луковский

Лыжный сезон закрыли в Барнауле на "Трассе здоровья" в минувшее воскресенье, 25 марта – на спортивный праздник пришли сотни барнаульцев.

Любителей лыж не остановила не самая благоприятная погода — в крае и Барнауле действует штормовое предупреждение.

Веселая культурная программа, чай, сладости и спорт объединили людей и дали им насладиться последним дыханием снежного сезона, который уже уступил место весне.

Напомним, что в эти дни в регионе начался паводок. Подтопления уже были зафиксированы и в краевой столице.