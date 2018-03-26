Фото: Андрей Луковский
Лыжный сезон закрыли в Барнауле на "Трассе здоровья" в минувшее воскресенье, 25 марта – на спортивный праздник пришли сотни барнаульцев.
Любителей лыж не остановила не самая благоприятная погода — в крае и Барнауле действует штормовое предупреждение.
Веселая культурная программа, чай, сладости и спорт объединили людей и дали им насладиться последним дыханием снежного сезона, который уже уступил место весне.
Напомним, что в эти дни в регионе начался паводок. Подтопления уже были зафиксированы и в краевой столице.
Комментарии
Пора открывать. А в след. выходные еще и -18-20 ночью, днем -5, да и всю следующую неделю с 1апреля днем -5-10, само то на лыжах
Похоже, рано закрыли. И снова - здравствуй, зима! Здравствуй, снег! ))))))))))))))
выключите снег!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
До вечера не выключится. Пока только половина выпала. Мы в эпицентре фронта, как в воронке, циклон с осадками кружится над центром Алтайского края, на юг пройти не может
Мы в эпицентре фронта, как в воронке, циклон с осадками кружится над центром Алтайского края, на юг пройти не может
Все бы ничего, вот только Барнаул не в центре АК находится.)
26.03.2018 08:16
- гость -
А что, кроме как в Барнауле, люди больше нигде не живут?
Поразбивали свои морды на такой лыжне
зиму разгневали своими лыжнями
это все рашка виноват