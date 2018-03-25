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Подробности пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни четырех человек, сообщили в Следственном комитете.

Согласно поручению главы СКР Александра Бастрыкина, уголовное дело, возбужденное по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.

В Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", — добавляют в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил обеспечить тщательное расследование трагедии, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей.