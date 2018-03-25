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Спасатели задействовали беспилотники для тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, передает ТАСС.

В экстренном ведомстве уточнили, что беспилотная авиация используется для проведения разведки и оценки состояния конструкций здания.

Сейчас пожар локализован на третьем этаже, проводится проливка четвертого уровня.

На месте созданы четыре участка пожаротушения, работают 10 звеньев газодымозащитной службы.

В МЧС заявили, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Напомним, что по предварительным данным Следственного комитета, в результате пожара в ТЦ погибли четыре человека – трое детей и одна женщина.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).