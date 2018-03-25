Пожар в кемеровском ТЦ обсуждают на экстренном заседании у Пучкова

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Вопрос о масштабном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" обсуждают на экстренном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, глава МЧС проводит заседание в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. Очаг возгорания мог находиться в одном из кинозалов.

Из горящего здания эвакуировали более 100 человек. По предварительным данным, в результате пожара погибли четыре человека – трое детей и женщина.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).





