Число пострадавших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 24 человек. Шестеро из них госпитализированы. При этром до сих пор неизвестна судьба 17 посетителей центра. Об этом сообщает "Газета Кемерово" со ссылкой на первого заместителя начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина.

Сообщается, что с родственниками, которые не могут найти своих близких, сейчас работают психологи.

Между тем, тушение пожара продолжается. Площадь пожара выросла с 500 до 1500 квадратных метров. На месте ЧП работают 288 спасателей. Пока предварительная причина случившегося возгорания неизвестна.

Как сообщало ИА "Амител" , пожар произошел в 16:00. Из центра было эвакуировано более 700 человек. Погибли четыре человека, из них три ребенка.

Кроме того, погибли около 200 животных 25 видов, которые находились в контактном зоопарке на третьем этаже здания. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.