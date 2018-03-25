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Режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", расположенном в региональной столице.

"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам", — цитирует слова главы МЧС России Владимира Пучкова ТАСС.

Данное заявление министр сделал в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также Пучков поручил обеспечить четкое взаимодействие всех служб.

"Есть риски взрывов и другие опасности", — добавил глава МЧС.

Напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По предварительным данным, в результате ЧП погибли четыре человека – трое детей и женщина.

Тушение ТЦ продолжается. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Кемерово вылетели следователи из Москвы.



