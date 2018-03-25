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Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" возглавил губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

"Штаб был создан сразу после сигнала о возгорании. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Причины возникновения пожара устанавливаются", — отмечают в пресс-службе областной администрации.

В данный момент на месте работают более 200 специалистов МЧС России и десятки единиц техники.

"Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка в районе торгово-развлекательного центра, в котором произошло ЧП. Сотрудники ГИБДД эвакуируют припаркованные на стоянке у ТРЦ автомобили, обеспечивают беспрепятственный проезд оперативных и экстренных служб, карет скорой помощи и спецтехники", — добавляют областные власти.

Площадь возгорания в торговом центре составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, что во всем регионе в связи со случившимся введен режим ЧС. По предварительным данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли четыре человека – трое детей и женщина.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В Кемерово вылетели следователи центрального аппарата СКР из Москвы.