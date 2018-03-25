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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Республике Алтай в связи с безвестным исчезновением двухлетней девочки в Усть-Коксинском районе.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, в обеденное время 23 марта ребенок находился вместе со своим отцом на улице около дома, недалеко от которого протекает река Кокса.

"В это время мужчина ремонтировал принадлежащий ему автомобиль и за ребенком не наблюдал. Примерно через 20 минут он обнаружил, что дочери рядом нет, и вместе с родственниками начал поиски. Когда поиски не дали положительного результата, мать девочки сообщила в правоохранительные органы об исчезновении ребенка", — уточняют в СКР.

В данный момент проводятся поисковые мероприятия с привлечением сил МЧС, полиции, УФСИН, УФССП, волонтеров, местных жителей, военнослужащих погранвойск.

"В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Следователями планируется дать правовую оценку работе органов системы профилактики", — добавляют в ведомстве.