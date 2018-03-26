Около 20 детей пропали без вести во время пожара в Кемерово

Более 10-ти детей пропали без вести во время пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. В социальных сетях распространена информация о 13 пропавших детях. В группе "Инцидент Кемерово" выложены их фотографии и имена. Также сообщается: "Уже 11 девочек/девушек и 2 мальчика/парня не выходят на связь, родственники не могут их найти, если вы что-то видели, звоните на телефон горячей линии: 8 (3842) 58–23-33".

ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП сообщает, что родственники не могут найти 19 детей.

Впрочем, согласно последним данным, трое детей спасатели уже обнаружили живыми. Сейчас выясняется, насколько дети пострадали. Также сотрудники МЧС и полиции пытаются найти детей, которые могли самостоятельно выбраться из здания торгового центра и, будучи в шоковом состоянии, заблудиться.

Между тем, согласно официальной информации МЧС, во время пожара без вести пропали 35 человек.

Также по официальным данным число погибших в пожаре возросло с четырех до пяти человек. При этом, если ранее говорилось, что среди погибших трое детей и женщина, погибшие в игровой комнате, то сейчас РИА новости сообщают о том, что погибли три женщины, один ребенок и мужчина. Еще 26 человек получили травмы при пожаре.

Однако жители Кемерово не согласны с официальной информацией. В социальных сетях и мессенджерах горожане передают друг другу страшные подробности пожара со ссылкой на якобы сотрудников МЧС и больниц о том, что в действительности в пожаре погибли гораздо больше человек, чем говорят официальные лица.

Также в соцсетях пишут о том, что в одном из туалетов на втором этаже здания собрались люди, которые закрыли щели мокрой одеждой и связываются со спасателями, а те пытаются к ним пробраться.

Между тем, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТЦ, рухнул потолок.

Как сообщало ИА "Амител" , из-за пожара в Кемеровской области введен режим ЧС. Глава региона Аман Тулеев держит ситуацию под личным контролем. По факту пожара возбуждено уголовное дело пожара по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).