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Судьба 64 человек устанавливается после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на замначальника ГУ МЧС по региону Бориса Дедюхина.
"По заявлениям родственников пропавшими без вести числятся 64 человека", — цитирует агентство его слова.
По словам Дедюхина, среди погибших в результате пожара числятся девять детей.
"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей", — заявил замначальника регионального управления МЧС на заседании оперативного штаба.
Ранее пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре, добавляет RT. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.
Пожарные продолжают проливку сгоревших конструкций. При этом замглавы МЧС Владлен Аксенов предупреждал, что в ТЦ есть угроза обрушения межэтажных конструкций.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье, 25 марта. На площади 600 квадратных метров обрушилась кровля.
Комментарии
Нет такого преступления ради которого пойдет капитал ради 300% прибыли...
Странно, но почему-то соболезнования выразила только Наша "Псаки" . А где слова поддержки ранее коронованой особы?
Соболезнования всем кемеровчанам...
ужас... ну пусть найдутся
Из каких материалов был построен этот центр и кто ввел в эксплуатацию это источник повышенной опасности...
Из каких материалов был построен этот центр
из тех же, что и 99% еще стоящих...
"пожарные смогли пробраться в один из кинозалов, где нашли 15 трупов, в том числе семерых детей. Все они погибли прямо у заблокированного выхода"
"Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы"
"Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул"
"В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. Законом был установлен трехлетний запрет на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса"
"Среди детей, погибших в результате пожара в торговом комплексе в Кемерово 25 марта, – 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева"
Господи,горе-то какое.......как родители и родственники смогут это пережить.....мои искренние соболезнования.....
Причем здесь "каникулы". Когда вводили здание в эксплуатацию, должны были все проверить.
Из каких материалов был построен этот центр и кто ввел в эксплуатацию это источник повышенной опасности...
И точно таких же строятся все наши ТЦ и так же за откат их вводят в эксплуатацию. Человеческие жизни ничто в сравнении с жаждой наживы.
Я сейчас подумала о наших ТЦ. Ведь практически во всех новых центрах нет нормальных обычных лестниц. Сплошные эскалаторы и лифты. И в случае чего люди просто начнут давить друг друга, выбираясь из помещений. А если эти эскалаторы еще и будут работать... Страшно. Соболезнования кемеровчанам, и особенно семьям погибших. Держитесь...
Малый бизнес это палатка на рынке, а тот кто сделал это здоровенный трц малым бизнесом и получил на лапу должен ответить
26.03.2018 09:31
Гость.
Особенно в Арене сплошные тунели без окон даже, какие там лестницы. Че случись, бежать до выхода 200 метров
26.03.2018 09:33
- гость -
Мне вот тоже не ясно, как огромнейший ТРЦ со множеством кафешек, киношек, магазинов, катком и прочей довольно масштабной хренью может быть малым бизнесом????
26.03.2018 09:31
Гость. Просто гость.
Я сейчас подумала о наших ТЦ. Ведь практически во всех новых центрах нет нормальных обычных лестниц.
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То что вы не знаете где они, не значит что их нет. Правда значит, что большинство не сможет ими воспользоваться при пожаре. Что в общем-то для граждан одно и тоже.
А где системы автоматического пожаротушения? Сперели при строительстве? Где централизованная пожарная сигнализация была?
9-30 сколько откатил?
Особенно в Арене сплошные тунели без окон даже, какие там лестницы. Че случись, бежать до выхода 200 метров
С утра про арену говорили. Мне сказали,что там все хорошо. Только вот сказал это человек, который бравирует тем,что был в Арене. Т.е. для него это круто,а значит там все замечательно.