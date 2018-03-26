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Судьба 64 человек устанавливается после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на замначальника ГУ МЧС по региону Бориса Дедюхина.

"По заявлениям родственников пропавшими без вести числятся 64 человека", — цитирует агентство его слова.

По словам Дедюхина, среди погибших в результате пожара числятся девять детей.

"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей", — заявил замначальника регионального управления МЧС на заседании оперативного штаба.

Ранее пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре, добавляет RT. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Пожарные продолжают проливку сгоревших конструкций. При этом замглавы МЧС Владлен Аксенов предупреждал, что в ТЦ есть угроза обрушения межэтажных конструкций.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье, 25 марта. На площади 600 квадратных метров обрушилась кровля.