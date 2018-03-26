Фото: gs.fm
Заторы в десять баллов ждут барнаульцев утром в понедельник, 26 марта, после снегопада в столице Алтайского края. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробки образовались в районе пересечений с улицами Просторная и Попова, и на отрезке после кольцевого пересечения до перекрестка с улицей Фурманова. Также серьезный затор наблюдается на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и улицей Власихинской, а также на пересечении последней с улицей Малахова. Скорость движения авто на данных участках не превышает 5-10 километров в час.
Кроме этого, автомобили стоят на отрезке улицы Малахова от пересечения с улицей Антона Петрова до Сухэ-Батора и на перекрестке Малахова — Петра Сухова. Протяженные заторы наблюдаются на участках улиц Северо-Западная, Советской Армии, Кутузова, проспектах Ленина, Строителей и Красноармейский, а также на улице Аванесова, перекрестке улиц Матросова — Юрина и на нескольких участках последней, включая пересечение с улицей Солнечная Поляна.
Добавим, что в городе произошло четыре ДТП. Одна авария — на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой, другая — на улице Попова в районе перекрестка с проспектом Энергетиков. Также машины столкнулись на улице Кутузова и Весенней.
Комментарии
стоило перечислять энные улицы? они стоят ВСЕ
Вот ведь погода что делает, ведь не было такого никогда и вот опять..., англичанка гадит...
Дугин справится! А што Титов?
Сюда переехала смехопанорама? Винокур с петросяном уже засветились.
26.03.2018 09:13
- гость -
Верно - это они устроили пробки на дорогах!
Сюда переехала смехопанорама? они только тебя ждут. пиши не стесняйся