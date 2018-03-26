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Стражи порядка задержали владелицу сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, а также еще двух человек. Об этом пишет Life, ссылаясь на Mash.

По данным издания, фамилии двух задержанных мужчин — Соболев и Никитин. Один из них занимает должность директора компании, отвечающей за пожарную безопасность, другой является директором еще одной компании.

Издание напоминает, что ранее следователи допросили Судденок по делу о пожаре в ТЦ.

Подчеркивается, что во время пожара системы противопожарной безопасности и оповещения не сработали.