Фото: gazeta.a42.ru
Стражи порядка задержали владелицу сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, а также еще двух человек. Об этом пишет Life, ссылаясь на Mash.
По данным издания, фамилии двух задержанных мужчин — Соболев и Никитин. Один из них занимает должность директора компании, отвечающей за пожарную безопасность, другой является директором еще одной компании.
Издание напоминает, что ранее следователи допросили Судденок по делу о пожаре в ТЦ.
Подчеркивается, что во время пожара системы противопожарной безопасности и оповещения не сработали.
Комментарии
Пожар возник почему?
Ещё не озвучили кто от МЧС барабульки за плотно закрытые глаза получал?
Скажите мне, а почему после волны звонков телефонных террористов, из-за которых эвакуировали ТЦ по всей России, при настоящем ЧП ничего не получилось?