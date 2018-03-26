Фото: amic.ru

Жители столицы Алтайского края активно делятся снимками последствий снегопада, который накрыл Барнаул накануне, 25 марта.

Напомним, он привел к десятибалльным пробкам в городе.

Горожане отмечают, что в начале выходных в городе была плюсовая температура и ощущение весны, а сейчас вновь вернулась зима. "Суровый март", — отмечают барнаульцы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице Алтайского края в этот день ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снега, временами сильные осадки, на дорогах гололед. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет восточный с переходом на западный, 15-20 метров в секунду.

Весна в сибири) #весна#барнаул#алтай#алтайскийкрай Публикация от Андрей Стрельников (@altai5001) 25 Мар 2018 в 6:44 PDT