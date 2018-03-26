Фото: amic.ru
Жители столицы Алтайского края активно делятся снимками последствий снегопада, который накрыл Барнаул накануне, 25 марта.
Напомним, он привел к десятибалльным пробкам в городе.
Горожане отмечают, что в начале выходных в городе была плюсовая температура и ощущение весны, а сейчас вновь вернулась зима. "Суровый март", — отмечают барнаульцы.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице Алтайского края в этот день ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снега, временами сильные осадки, на дорогах гололед. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет восточный с переходом на западный, 15-20 метров в секунду.
Позавчера была весна. +6 градусов. Тепло! Птички поют! Снег растаял после тождя! Ручьи журчат! Было многообещающе!!! Но сегодня зима вернулась! Зима не хочет сдать свои позиции! Столько снега навалило! Все ходим по одной тропе! Тропа жизни!!! Вот так в нашей жизни: то весна, то зима, то лето! И от нас зависит, от нашего восприятия, какая погода будет в нашей душе. У погоды нет плохой погоды! Тем более у нас! Позитив во всем и жизнь удалась! Радуйтесь каждому дню и в вашей жизни всегда будет весна, а то и лето!!!#барнаул #временагода #весна #упогодынетплохойпогоды
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