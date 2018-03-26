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Улицы Барнаула, заваленные снегом после мощного снегопада, обрушившегося на город, чистят 115 единиц техники, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"С началом снегопада МБУ "Автодорстрой" вывело специальную технику на городские улицы. На раннее утро в Барнауле зафиксирована работа 115 снегоуборочных машин, которые будут расчищать город в течение дня", — заявили в мэрии.
В приоритетном порядке снег убирают с центральных транспортных магистралей. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах. Напомним, что утром 26 марта город встал в десятибалльные пробки.
Комментарии
С утра ехал, не одной техники не видел, наверное возле администрации чистят тротуар.
На красноармейской возле плазы видел грейдер и погрузчик
в 9 утра ехал от Силикатного до Юрина-С.-Западной. ни одной не видел. невидимки наверное..... на бумаге ездят