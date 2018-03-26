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Тридцать семь человек, которые пострадали во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, были доставлены в областную больницу скорой помощи. На данный момент почти все они отпущены домой, пишет РИА "Новости", ссылаясь на "Россию 24" и заведующего отделением токсикологии Константина Сиворонова.
Согласно данным МЧС, при пожаре пострадали 45 человек.
"Тридцать семь обращений к нам было… В настоящее время на лечении находятся восемь пострадавших. У семерых среднее, у одного легкое состояние", — цитирует агентство слова Сиворонова.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек, включая девять детей. Без вести пропавшими числятся 69 человек, из которых 41 — дети.
На месте ЧП продолжается спасательная операция.
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