На FoodService Siberia можно выбрать поставщика оборудования и товаров для оснащения предприятий общественного питания среди большого числа производителей и поставщиков, заинтересованных в байерах Сибирского региона.
В выставке примут участие более 70 компаний из России, Чехии, Венгрии, Казахстана и Киргизии. Они представят продукты питания и напитки, оборудование, расходные материалы.
Среди участников: "КЛЕН", "НПП Восход", "Вавилон-Вендинг", "Росхолод" (оборудование), "АкваБайт", "ККС-Сервис", "Соттос" (решения для автоматизации), "Фригогласс Евразия", "ЮБС Дистрибюшн" (холодильное оборудование), "ТД Рауш", "ЗИП Сервис", "Промышленно-инженерная компания", Sib-Tank, Bilek Filtry, "Агрометал", Destila, "Беркут", "Вестер" (оборудование для пивоварения), "Грейнрус", "Донсолод-Агро", "Стратегия-XXI", "Сибэкопрод", "РусХмельСолод", "Агроимпэкс", "Аква-Вайт", Craft-U-Brewery, Bierhoff, "Крейзи Брю", Craft Beer Master, Amadeus, GUSI и другие.
На выставке состоится "Весенний кулинарный кубок" ― соревнования среди кондитеров, пиццайоло, официантов и прочих. Организаторы: Минпромторг НСО, "ITE Сибирь".
В режиме non-stop пройдут мастер-классы ведущих бренд- и шеф-поваров от партнеров выставки ― "Клен" и "Атланта-Сервис".
На выставке пройдет отраслевая конференция "HORECA Перезагрузка: тренды, прогнозы, инсайты". Организаторы: Федерация рестораторов и отельеров Сибири, Минпромторг НСО.
Получите бесплатный билет для посещения.
Организатор — "ITE Сибирь"
место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.foodservice-siberia.ru
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