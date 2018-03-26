Фото: "ВКонтакте"
Меры безопасности в торговых центрах Алтайского края усилят после трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 37 человек, сообщает региональное правительство. Такие меры потребовал принять губернатор Александр Карлин на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Губернатор выразил соболезнования после случившегося в Кемерово и потребовал принять необходимые меры по проверке подобных торговых центров на территории Алтайского края. Будут также усилены меры безопасности.
В результате пожара в торговом центре в Кемерово "Зимняя вишня" погибли 37 человек, без вести пропали 64 и 84 человека пострадали. Пожар произошел в воскресенье, 25 марта, около 16.00 по местному времени. Огонь стремительно распространился на площади более полутора тысяч квадратных метров, рухнула крыша. К настоящему времени МЧС отчиталось о локализации возгорания.
О случившемся уже доложили президенту Владимиру Путину, который выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.
"Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — приводит "Интерфакс" слова Пескова.
На место происшествия уже вылетел министр Пучков, который будет руководить штабом по ликвидации трагедии.
Комментарии
У нас все как всегда.... Пока петух не клюнет в одно место, никто шевелиться не будет. Проверки может и проходят регулярно, да только коррупционную состовляющию этих проверок никто не отменял - пож. инспектора тоже кушать любят. "Хромая лошадь" когда сгорела, тоже показательные проверки были, только вот через пол года-год все всё позабыли. Попроверят сейчас, отчитаются, и будут надеяться на "русский авось". Не ту страну назвали Гондурасом. Соболезнования родным и близким погибших в Кемерово.
Смысл этих проверок с заранее перекрытыми парковками для свободного въезда пожарных и всем известном времени пожара?
Если бы это была Галактика или Арена, она бы сложилась за 20 минут. Строили из дерьма!
Толку мало от таких проверок. Выпишут штрафы. Штрафы заплатят, и дальше работать будут.
потому что вместо негорючих материалов применяли обычные, если проверить наши торговые центры их все закрыть надо, только этого никто делать не будет
проблемы с пожарной сигнализацией во всех торговых центрах, во всех 100%. Хорошие датчики стоят дорого, а дешевые быстро выходят из строя и их отключают.
26.03.2018 10:12
- гость -
Все верно, материалы горючие, все собственники этих ТРЦ знают об этом, сэкономили на нормальных материалах. Потом ведь работы вели непрофессионалы а узбекские бригады за копейки. Да чего говорить если просто так крыша обваливается, а если пожар, так ужас что будет.
Если честно, зная это, многие из наших центров не посещаю из соображений безопасности.
26.03.2018 10:15
- гость -
Не так это и дорого!
Инвестору, который строит ТРЦ рекордное по размерам в Сибири вполне по силам доплатить за нормальную работающую систему пожарного оповещения. Пример, Он тратит 20 млн на "не работающую" систему, а нормальная стоит 27 млн. Эти суммы для известных нам людей.... просто копейки, погрешность.
большинство из этих людей очень жадные, просто знаю одного не последнего человека в городе по финансам, который каждый месяц перед выплатой зар.платы сидит со своими приближенными и придумывает за что наказать работяг. Большинство таких людей могут прогулять 100 т.р. в ресторане и зажать 100 р. премии сотруднику или на пожарный датчик по дороже.
Он тратит 20 млн на "не работающую" систему, а нормальная стоит 27 млн. Эти суммы для известных нам людей.... просто копейки, погрешность.
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В это то и дело, что 7 лямов необлагаемых налогами - это их прибыль. Если делать все по правилам, платить налоги, то много не заработаешь.
26.03.2018 10:27
- гость -
Хмм....а налоги здесь каким боком?
И прибыль складывается из другого. Я вас уверяю, там есть резервы для экономии. И эта экономия не повлияет на безопасность.
Баню себе загородную за 7 млн не построрит и все, вот тебе пожарка в рабочем ТРЦ.
Из соображений безопасности тоже не посещаю наши ТРЦ. Случись там что - даже путей выхода нет в достаточном количестве. В ТРЦ Европа главный вход - двери две, а работает зимой одна, с проходом в тамбуре наискосок, протискиваясь мимо опорных колонн, вот сколько людей там выйти сможет при задымлении помещения и срочной эвакуации? И таких мелочей много наблюдается.
20 и 27 , наивные, разница между китаем и фирмой минимум 3-5 раз
ИП кричат на всех углах, что их не законно проверяют, вот и горим заживо. Поговорят и забудут. Как всегда
26.03.2018 10:36
- гость -
Дело не в цифрах, и не в обсуждении кому сколько денег потратить. Зная ситуацию, скажу что деньги это посильные для них!
Тогда такой вопрос. Если у тебя нет денег наер ты строишь? Занимайся тем бизнесом, которым занимаешься всю жизнь.
Вот сколько человек погибло, им то теперь эти "сэкономленые" деньги жизни унесли.
Ужас... Вот так сходили в кино...
Соболезнования родным и близким...
Почему все детские игровые комнаты располагаются на верхних этажах? Случись что, как их эвакуировать??? Соболезную родным погибших.
26.03.2018 10:50
- гость -
Они приносят меньше прибыли, почему их должны располагать на первых этажах?
Нет такого преступления ради которого пойдет капитал ради 300% прибыли...
Просто вспомните свой любой поход в ТЦ у нас и на минутку представьте, что будет если начнётся пожар. Будет точно такой же АД!
Нормальная лестница обычная, есть вообще только в Сити. На остальных будет давка, паника и такой же результат.
Нормальная лестница обычная, есть вообще только в Сити. На остальных будет давка, паника и такой же результат.
и в сити будет давка, паника и такой же результат случись что...
Говорят, что в арене стоят супер-пупер дорогие форсунки для пожаротушения. Работают они от очень высокого давления распыляя облако мелких водяных частиц. Безумие состоит в том, что когда решили проверить эту систему пожаротушения, то она не заработала, поскольку многочисленные соединения в магистрали не выдержали давления и дали течь! Но нужно было как-то сдать пожарникам эту систему. Решение было банальным, - они заглушили основную трубу после манометра, который показывает давление в системе. Несложно догадаться что пожарникам продемонстрировали работающий манометр...
надо было анонимку хотя бы написать в прокуратуру, ведь это может спасти кому то жизнь... Но почему то у нас народ воспринимает это как стукачество и пока позиция людей не изменится так и будем барахтаться в собственных фекалиях
вот про кинотеатр в ТЦ Арена, там когда просто после кино выходишь и так не понятно куда идти, а в случае ЧП и паники так вообще будет капец.
с Пионером такая же ситуация. все эти типа дизайнерские коридоры и подсветки это всё только дезориентирует,
Но владельцы ТЦ знают кому заносить бабло как из пожарных так и из администрации, чтобы на всё закрывали глаза.
26.03.2018 11:09
гостю 11:01
А вы хоть пишите, хоть не пишите.
В надзорном ведомстве знают об этом, знают, что ничего не работает. НО степень интереса к этому у надзорного ведомства крайне низкая. Почему не знаю. Всем пофиг на все.
И поменять это сложно.
26.03.2018 11:10
Павлик
Согласен с Вами!
У нас и закон то непродуманный! Законодательно - это обеспечивается тем, что должна быть таблица "план эвакуации при пожаре". Но в реальности, кто-нибудь видел эту табличку, да в ней же не разберёшься, а ведь при пожаре нужно это делать очень оперативно и расшифровывать эти таблички времени нет.
Про выходы, действительно беда...3-4-х этажные ТРЦ, а выходов 2 или 3. А это ведь массовое скопление людей.
Больно все это читать и слышать! Из за чьей-то халатности и жажды наживы погибли люди, дети... в Барнауле не только тц нужно проверять, но и новые жилые дома, которые сейчас возводятся в большом количестве. Часто к ним не подъехать даже, все в облицовке, под которой непонятные материалы. Практика впихивания одиночных пятнадцатиэтажных домов тоже отдельная тема. Нарушаются ГОСТы, сокращаются охранные зоны. Все это происходит при согласовании со стороны контролирующих органов. Не придерёшься.
Вот интересно, а людям работающим в ТРЦ хоть раз рассказывали как действовать при пожаре? Просто сама одно время работала и ни разу ни кто даже словом не обмолвился где пожарные выходы, куда бежать самой и что говорить людям.
как усилят? огнетушители наверно работающие поставят? потому что на большее вряд ли кто раскошелиться
Проблема вообще-то системная! Ведь построили этих ТРЦ очень много, все с нарушениями, при пожаре все они сложатся в считанные минуты. Арена, Галактика, Пионер, Волна, Праздничный, Ледовый дворец на солнечной. Все это по идее нужно доделывать. Будет это кто-то делать?
не только трц но и новые дома могут легко стать крематорием. Задача как у бизнеса так и власти, стоит хапнуть и валить отсюда
Европу ещё когда хотели снести???? Потому что нарушения были при постройке и ничего.... Стоит. А если и в ней, не дай бог, пожар???
Все, все пожароопасные каркасно-щитовые трц и тц в крае необходимо снести.