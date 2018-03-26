Фото: Amic.ru
Синоптики рассказали, какое количество осадков выпало в Алтайском крае за последние часы.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, за последние 12 часов в крае на большинстве территорий выпало от 3 до 14 миллиметров осадков. Местами до 20-27 миллиметров. Рекордсменами на данный час являются Алейск и Усть-Калманка, где выпало 32 миллиметра осадков.
В алтайском Гидрометцентре подчеркнули, что столь обильные дожди и снегопады могут существенно усугубить паводковую ситуацию в регионе. Напомним, что в крае уже зафиксированы подтопления населенных пунктов в ряде районов.
Так, в семи населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов уже подтоплено более 650 приусадебных участков и более 200 жилых домов.
К ликвидации последствий паводка привлечено более 450 человек и около 150 единиц техники.
Комментарии
какие нафиг 27 миллиметров у меня на машине 30 сантиметров на крыше было
Осадки так и считают. 10 см снега равно 10 мм воды
Метеорологи различают 2 понятия: высота снежного покрова и количество выпавших осадков. То, что мы видим на улице после снегопада, это высота снежного покрова и, действительно, иной раз она достигает 50 сантиметров, хотя количество выпавших осадков при этом, возможно, не более 20 миллиметров. Ведь, один миллиметр выпавшего снега приравнивается к 1 - 1,5 сантиметрам высоты снежного покрова, в зависимости, от структуры снега.
По метеорологическому наставлению миллиметр осадков - это один литр воды на квадратный метр. На всех метеостанция стоят осадкомерные ведра, из которых наблюдатель в срок 09 и 21 час по Гринвичу, выпавшие за 12-ти часовой период осадки выливает в специальный сосуд, по которому и измеряется истинное их количество. Твердые осадки, то есть снег, растапливаются и специалисты измеряют получившуюся воду.