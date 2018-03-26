Фото: dni.ru
Семьи жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" получат по 1 миллиону рублей. Об этом в понедельник, 26 марта, пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора региона Амана Тулеева.
"Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по 1 миллиону рублей", — заявил глава региона на заседании оперативного штаба, отметив, что если в семье погибли два человека, то они получат 2 миллиона.
По словам Тулеева, сейчас начинается выезд спецгрупп к семьям, где есть погибшие. С ними будут работать психологи, соцработники и врачи. Губернатор подчеркнул, что работа будет проводиться адресно.
"Мы будем делать это аккуратно, не травмировать, потому что первые дни люди в растерянности. Наша задача — помочь, поддержать <…> Я это сам лично переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка", — добавил Тулеев.
Напомним, согласно последним данным, жертвами пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 37 человек. Безвестно пропавшими числятся 64 человека.
Комментарии
А как жить этой семье:
"31.Востриков Артем, 5 лет
32.Востриков Роман, 2 года
33.Вострикова Анна, 7 лет" (с)
Ужас......................
засуньте себе эти деньги!!!! Расстрелять виновных- тех,кто руководил строительством и принимал объект к эксплуатации!!!