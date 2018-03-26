Фото: gazeta.a42.ru
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подтвердил, что среди погибших в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" была и его 11-летняя родственница. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, пишут местные СМИ.
Как сообщает Газета Кемерова, по словам губернатора региона, необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать людей и дать им понять, что произошедшее не останется без внимания властей. Во время своей речи губернатор также рассказал, что потерял в этом инциденте близкого родственника – маленькую девочку. Также губернатор заявил о том, что семьям погибших выплатят материальную помощь. Речь идет о миллионе рублей.
Ранее СМИ сообщали, что среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово значится Курчевская Татьяна Александровна — родственница главы региона Амана Тулеева.
В результате пожара, который вспыхнул в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта, погибли 37 человек. Всего пострадало 82 человека, 64 до сих пор числятся как пропавшие без вести. На место происшествия прилетел министр МЧС Владимир Пучков, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова. Они будут координировать работы по ликвидации трагедии. ЧП находится на личном контроле у президента страны Владимира Путина.
Комментарии
ну вот и их стукнуло
кто то сядет, без вариантов....
Потряс вид Тулеева! Действительно сильно болен. Очень жаль. Редкий руководитель, сейчас таких нет!
Показательно. В Бийске в ТРЦ Ривьера вечером срабатывает пож. Сигнализация, все сотрудники говорят: да не парьтесь, это учения, проходите в зал...
Цена жизни в России - 1 миллион рублей
26.03.2018 11:11
- гость -
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Это действительно могли быть учения.