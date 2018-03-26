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Сотрудники МЧС завершат первый этап поисково-спасательных работ в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово к 18:00 по местному времени. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу министерства Владимира Пучкова.
"Первый этап поисково-спасательных работ планируется завершить до 18:00", — заявил он, добавив, что в течение суток спасатели приступят к сплошной разборке завалов после оценки состояния здания.
Напомним, согласно последним данным, в результате пожара, возникшего накануне в ТЦ "Зимняя вишня", погибли 37 человек, 64 числятся безвестно пропавшими.
При этом Telegram-канал Mash сообщает, что в одном из залов кинотеатра в торговом центре нашли тела еще 14 погибших. Таким образом, количество жертв увеличилось до 51 человека.
Комментарии
А почему после волны звонков телефонных террористов, из-за которых эвакуировали ТЦ по всей России, при настоящем ЧП ничего не получилось?
Директора кинотеатра тоже в клетку, за массовые убийства