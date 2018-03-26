Паводок-2018: какие территории Алтайского края пострадали больше всего

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Паводковая ситуация в Алтайском крае существенно осложнилась за выходные дни. Причиной стало резкое потепление, пришедшее в регион на прошлой неделе. Особенно пострадал Краснощековский район — здесь уже объявлен режим ЧС. На остальных территориях введен режим повышенной готовности.

О начале паводка сообщили в Змеиногорском, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Солонешенском, Топчихинском, Третьяковском, Чарышском районах. На территории Краснощековского района вследствие подтопления талыми водами сел Маралиха (96 домов) и Усть-Козлуха (106 домов) введен режим чрезвычайной ситуации. В этих населенных пунктах работают около 300 спасателей. Специалисты оказывают помощь жителям сел и делают все, чтобы ускорить отток талых вод. Имеется вся необходимая техника – тяжелые машины повышенной проходимости, пожарные машины, трактора, мотопомпы. Работой спасателей на месте руководит начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

Уже подготовлены пункты временного размещения населения, но жители сел в большинстве случаев пока остаются в домах.

В настоящее время паводковая ситуация в Алтайском крае характеризуется двумя особенностями: резкое повышение температуры вызвало активное снеготаяние, но промерзшая за зиму на большую глубину почва не впитывает талые воды, которые по рельефу местности скатываются в низины. На это наложились обильные осадки — дождь со снегом.

Обстановка может осложниться в связи с прогнозируемыми сильными осадками и затруднением склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей). Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подтопление талыми водами населенных пунктов было зафиксировано в 12 районах.

Помимо прочего, произошло подтопление и нескольких автодорог в Алтайском крае. Так, вечером в воскресенье было ограничено движение на дороге Маралиха — Куйбышево — Чинета – Генералка между селами Маралиха и Куйбышево, на подходах к мосту через реку Чарыш протяженностью 800 м в районе села Усть-Чагырка в Краснощековском районе, на подходах к мосту на автомобильной дороге Калининский — Сибирячиха – Александровка общей протяженностью 2 км между поселком Садовый и селом Сибирячиха в Солонешенском районе.

Добавим, что для очистки рек от ледяных заторов с 27 марта к взрывным работам приступит авиация. Работы будут производить на Чарыше и Ануе. В настоящее время от цивилизации пока что отрезаны села Куйбышево, Усть-Пустынка, Усть-Чагырка, Чинета Золотушка, Генералка.

Жителям наиболее пострадавшего от первой волны паводка Краснощековского района начали оказывать гуманитарную помощь. В частности, сюда переброшено более 10 тонн питьевой воды. Сегодня ожидается поставка медпрепаратов для профилактики инфекционных заболеваний.

Между тем погода на Алтае пока не слишком благоприятствует прекращению паводка. По данным синоптиков, на 26 марта объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снега, местами гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица. Температура ночью составит от -1 до +5 градусов, в северных и восточных районах от -2 до -5, днем от -1 до +4С, в южных районах до +10 градусов.

Барнаул ощутил на себе разгул стихии еще раньше. Резкое снеготаяние привело к подтоплению низин: неподалеку от реки Пивоварки воды скопилось столько, что она вплотную начала подбираться к расположенному неподалеку частному сектору. По словам очевидцев, вода скопилась в том числе потому, что русло реки оказалось забито. Уже к вечеру того же дня подтопило первые этажи домов и сараи. Испорчены оказались мебель и техника, у некоторых жильцов утонули животные. Вода прибывала на глазах.

На отдельных улицах стали появляться дорожные провалы, куда угодило несколько автомобилей. К слову, скопившаяся на проезжей части вода начинала поступать в автомобили.