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Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

Конечно, выхожу. Даже если это учения. Безопасность превыше всего

Нет. Чаще всего это учения или сбой в системе. Зачем отвлекаться на ерунду?

Всегда чувствую себя глупо в такие моменты. Поэтому смотрю на реакцию окружающих и веду себя так же: если вижу, что люди выходят из здания, значит и я выхожу

Я вообще ни разу не попадал в такие ситуации