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Сотрудники и посетители барнаульской компании "Мария-Ра", которая является арендатором части помещения на первом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, не пострадали при пожаре, сообщили Amic.ru в пресс-службе компании.
Поскольку пожар вспыхнул на четвертом этаже здания, то посетители и персонал "Марии-Ра" были срочно эвакуированы. Известно, что в продуктовом магазине площадью около 500 кв. м работало от 15 до 17 человек. Никто из посетителей продуктового магазина не пострадал. Известно, что на втором этаже торгового центра располагался еще один арендатор из Алтайского края — компания "Новэкс", которая арендовала площадь около 300 квадратных метров. По предварительной информации, никто из работников "Новэкса" в результате трагедии не пострадал.
Ранее СМИ сообщали, что среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово значится Курчевская Татьяна Александровна — родственница главы региона Амана Тулеева.
В результате пожара, который вспыхнул в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта, погибли 37 человек. Всего пострадало 82 человека, 64 до сих пор числятся как пропавшие без вести. На место происшествия прилетел министр МЧС Владимир Пучков, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова. Они будут координировать работы по ликвидации трагедии. ЧП находится на личном контроле у президента страны Владимира Путина.
Отметим, что "Зимняя вишня" — один из крупнейших торговых центров Кемеровской области и единственный в центре столицы региона. На четвертом этаже располагались ледовый каток, детский парк, кинотеатр и фуд-корт.
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