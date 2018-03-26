Фото: gazeta.a42.ru
Спасательные работы на месте пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" осложнены сильной загазованностью и задымлением. Об этом пишет RT со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ведомстве отмечают, что также специалистам мешают вести работы на месте инцидента высокие температуры на отдельных участках и неустойчивость конструкций. При этом из-за сильного задымления почти отсутствует видимость.
Напомним, пожар в торговом центре произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно последним официальным данным, жертвами возгорания стали 37 человек, 64 числятся пропавшими без вести. При этом СМИ сообщают об увеличении числа погибших до 51 человека.
Комментарии