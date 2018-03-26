Трагедия, произошедшая в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", безусловно, заставит сделать выводы о мерах безопасности в заведениях подобного рода. Напомним, в результате пожара в ТЦ погибли десятки людей, очень много пострадавших. Данные о жертвах этого жуткого ЧП постоянно корректируются, и какова будет окончательная цифра — до сих пор неясно.
Между тем в других регионах России уже заявляют о начале проверок в торговых центрах и усилении мер безопасности. Высказался о такой необходимости и губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Барнаул известен большим количеством ТЦ. Их число с каждым годом возрастает.
В контексте грядущих проверок безопасности на этих объектах напоминаем, какие крупнейшие торговые центры действуют на территории краевой столицы.
Galaxy
Площадь – 154 200 квадратных метров. Крупнейший торгово-развлекательный центр краевой столицы, вторая очередь которого заработала в сентябре прошлого года, находится на территории бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода. Этот ТЦ является центром притяжения большого количества людей самых разных возрастных категорий. Расположен на проспекте Строителей.
"Арена"
Площадь – 150 000 квадратных метров. Еще один ТРЦ-гигант, расположенный на Павловском тракте, который до открытия Galaxy был единоличным лидером по размеру торговых площадей в городе.
"Пионер"
Площадь – 80 000 квадратных метров. Этот ТРЦ начали строить в районе Нового рынка в 2012 году, а открытие торгового центра состоялось в апреле 2016 года. В данный момент этот ТЦ также принимает огромное количество барнаульцев.
"Гулливер"
Площадь — 25 000 квадратных метров. Торгово-офисный центр "Гулливер" заработал в краевой столице не так давно и в данный момент активно развивается как торгово-деловая площадка, расположенная в самом центре краевой столицы на проспекте Красноармейском.
"Сити-центр"
Площадь — 20 787 квадратных метров. Этот ТЦ является одним из "старожилов" на барнаульском рынке. Находясь на проспекте Красноармейском, ежедневно "Сити-центр" принимает большое количество горожан.
"Огни"
Площадь — 25 тысяч квадратных метров. ТРЦ "Огни" — одно из главных торгово-развлекательных заведений в спальных районах Барнаула. Находясь рядом с малаховским кольцом, ежедневно этот ТЦ принимает огромное количество посетителей.
"Весна"
Площадь — 40 540 квадратных метров. Еще один ТЦ, расположенный на улице Малахова в очень людном месте и пользующийся популярностью у горожан.
"Европа"
Площадь — 70 000 квадратных метров. Этот ТЦ, стоящий на Павловском тракте, уже давно зарекомендовал себя на рынке услуг как один из самых популярных среди своих "собратьев".
"Лето"
Площадь — 25 000 квадратных метров. Данный ТЦ находится по соседству с "Европой" и представляет собой популярное место среди горожан, совмещая в себе как сосредоточение торговых точек, так и заведения общепита.
"Волна"
Площадь — 29 000 квадратных метров. Этот ТЦ является одной из центральных торговых площадок для жителей барнаульских новостроек и также принимает большое количество людей ежедневно.
"Праздничный"
Площадь — 18 692 квадратных метра. Один из самых новых крупных ТЦ Барнаула, который расположен на улице Балтийской. Как и в "Волне", в первую очередь посетителями этого торгового центра являются жители спальных районов краевой столицы.
"Алтай"
Площадь — 63 000 квадратных метров. Гипермаркет "Алтай" является одной из первых масштабных торговых площадок города и стал неким прообразом для более современных ТЦ Барнаула.
Комментарии
Начните с Европы, классами школьники идут массово на кино
Или с гипермаркета. Нет ни одного указателя где выход
Бум, что на Попова-Исакова. На второй этаж можно подняться только на эскалаторе. Лестница как бы есть, только о ее существовании мало кто знает. И она всегда закрыта.
Начните с мчс, их отношения к инспектированию объектов.
Владельца арены заставят переделывать не работающую систему пожаротужения или буде ждать пожара???
Плевать хотели на нашу безопасность контролирующие органы, если разобраться то надо закрывать все ТРЦ и просто переделывать, начиная с того что использовать негорючие материалы которые в три-четыре раза дороже обычных. Но ведь если их закрыть то работы лишаться много жителей а это очень плохо мягко говоря и черевато последствиями для власти... Поэтому ТРЦ, кафе и т.п. и дальше будут гореть а люди в них гибнуть
В огнях вчера отключили свет во всем тц за 10 минут до сеанса, темнота полная и никому ничего не надо, а некоторые ребятишки одни на сеансе были. Выходили сами и не было даже работников, жутковато было...
Эвакуауионные выходы из кинотеатрову нас где есть? Особенно чтобы они на улицу вели сразу? Раньше когда кинотеатры отдельно стоящие были, то безопаснее в них было находиться - "Искра", "Мир", "Родина", "Россия" - как минимум 2 выхода было на улицу сразу, а то и больше... Так зачем так, надо в ТЦ всё запихать, этаж на 3-4...чтоб шансов не было у людей, если случится что-то
Галактика этаж фудкорта и кинозалов тупик! Как эвакуировать людей через лифт и два эскалатора?
если наши уродцы не могут придумать ничего нормального, то пусть опыт перенимают буржуйский. пути до эвакуационных выходов должны четко просматриваться в условиях темноты: светонакопительные, светоотражающие полосы, аварийное освещение. наконец, в зоне видимости огнетушители, штука на квадратов 50. я уже молчу про исправность сигнализации и про оперативное оповещение. а сотрудники вообще инструктаж не для галочки должны проходить, а корочки получать в мчс. а то вообще дикая ситуация с охранниками получилась. да и как они жить-то теперь будут с тем, что во многом из-за них дети погибли?!
Представляю, как устраители пожаров, кочась от коликов, ликуют от поднятого ажиотажа и гвалта! "Ну до чего же глуп народ" - думают они.
А заодно проверьте, из каких материалов сделаны все эти детские развлекательные комнаты, кинозалы, и есть ли в них огнетушители и т.д. Необходимо, в первую очередь, исключить возможность возникновения подобных ситуаций, а не только проверять, смогут ли люди спастись в случае пожара.
А вообще интересная ситуация, помните обрушение крыши в Галактике?
Тогда наш губернатор А. Б. Карлин обязал владельца галактики проходить госэкспертизу.
Итог: Галактику ввели в эксплуатацию, а по факту много там чего не работает в плане пожарной безопасности!
Вывод каждый может сделать сам.
26.03.2018 12:16
Семён
возможно, у него там свой интерес?
26.03.2018 12:17
- гость -
Несколько вариантов
1. Взяточка) или свой интерес
2. Слово губернатора - это просто пустой звук.
Хотя, любой из этих вариантов очень дико звучит.