Трагедия, произошедшая в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", безусловно, заставит сделать выводы о мерах безопасности в заведениях подобного рода. Напомним, в результате пожара в ТЦ погибли десятки людей, очень много пострадавших. Данные о жертвах этого жуткого ЧП постоянно корректируются, и какова будет окончательная цифра — до сих пор неясно.

Между тем в других регионах России уже заявляют о начале проверок в торговых центрах и усилении мер безопасности. Высказался о такой необходимости и губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Барнаул известен большим количеством ТЦ. Их число с каждым годом возрастает.

В контексте грядущих проверок безопасности на этих объектах напоминаем, какие крупнейшие торговые центры действуют на территории краевой столицы.

Galaxy

Площадь – 154 200 квадратных метров. Крупнейший торгово-развлекательный центр краевой столицы, вторая очередь которого заработала в сентябре прошлого года, находится на территории бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода. Этот ТЦ является центром притяжения большого количества людей самых разных возрастных категорий. Расположен на проспекте Строителей.

"Арена"

Площадь – 150 000 квадратных метров. Еще один ТРЦ-гигант, расположенный на Павловском тракте, который до открытия Galaxy был единоличным лидером по размеру торговых площадей в городе.

"Пионер"

Площадь – 80 000 квадратных метров. Этот ТРЦ начали строить в районе Нового рынка в 2012 году, а открытие торгового центра состоялось в апреле 2016 года. В данный момент этот ТЦ также принимает огромное количество барнаульцев.

"Гулливер"

Площадь — 25 000 квадратных метров. Торгово-офисный центр "Гулливер" заработал в краевой столице не так давно и в данный момент активно развивается как торгово-деловая площадка, расположенная в самом центре краевой столицы на проспекте Красноармейском.

"Сити-центр"

Площадь — 20 787 квадратных метров. Этот ТЦ является одним из "старожилов" на барнаульском рынке. Находясь на проспекте Красноармейском, ежедневно "Сити-центр" принимает большое количество горожан.

"Огни"

Площадь — 25 тысяч квадратных метров. ТРЦ "Огни" — одно из главных торгово-развлекательных заведений в спальных районах Барнаула. Находясь рядом с малаховским кольцом, ежедневно этот ТЦ принимает огромное количество посетителей.

"Весна"

Площадь — 40 540 квадратных метров. Еще один ТЦ, расположенный на улице Малахова в очень людном месте и пользующийся популярностью у горожан.

"Европа"

Площадь — 70 000 квадратных метров. Этот ТЦ, стоящий на Павловском тракте, уже давно зарекомендовал себя на рынке услуг как один из самых популярных среди своих "собратьев".

"Лето"

Площадь — 25 000 квадратных метров. Данный ТЦ находится по соседству с "Европой" и представляет собой популярное место среди горожан, совмещая в себе как сосредоточение торговых точек, так и заведения общепита.

"Волна"

Площадь — 29 000 квадратных метров. Этот ТЦ является одной из центральных торговых площадок для жителей барнаульских новостроек и также принимает большое количество людей ежедневно.

"Праздничный"

Площадь — 18 692 квадратных метра. Один из самых новых крупных ТЦ Барнаула, который расположен на улице Балтийской. Как и в "Волне", в первую очередь посетителями этого торгового центра являются жители спальных районов краевой столицы.

"Алтай"

Площадь — 63 000 квадратных метров. Гипермаркет "Алтай" является одной из первых масштабных торговых площадок города и стал неким прообразом для более современных ТЦ Барнаула.