Фото: knk.media
Число погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" увеличилось до 48 человек. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС и оперативный штаб на месте ЧП.
По словам представителя оперативного штаба, на месте пожара в районе кинозала нашли тела еще 11 человек. "Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", — цитирует издание слова собеседника.
Напомним, ранее сообщалось, что жертвами пожара стали 37 человек.
Пожар в ТЦ в городе Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.
Комментарии
Надо больше ТЦ строить с кинозалами, где во время пожаров двери блокируются. Где замурованы запасные выходы и во время пожара первыми убегают охранники.Где аниматоры видят, как подростки поджигают поролон в игровых комнатах, но тихо проходят мимо, а потом становятся главными свидетелями.
Владельцев и контролирующие органы, включая главу мчс и его замов надо судить как за преднамеренное убийство!. Крупный бизнес проводит геноцид в отношении Россиян, сознательно используя некачественные материалы, неработающие системы пожаротушения, когда это уже прекратиться???
26.03.2018 11:48
- гость -
Прекратится ровно тогда, когда капитализм свергнем.