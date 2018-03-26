По последним официальным данным, число погибших во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в г. Кемерово увеличилось до 48 человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС. Спасатели до сих пор не могут пройти в третий кинозал. Между тем ряд СМИ опубликовали список людей, которые числятся пропавшими без вести.
- Я. Алимова, 42 года
- Руслана А., 5 лет
- С. Архипенко, 31 год
- Виктория А., 5 лет
- Елизавета С., 12 лет
- Н. Сыпко
- Т. Дарсалия
- Е. Мельникова
- Вилена Ч., 11 лет
- С. Черников, 28 лет
- Вероника Т., 8 лет
- Василиса Т., 5 лет
- Вадим Ч., 10 лет
- Мария М. , 13 лет
- П. Мороз, 35 лет
- Вероника П., 11 лет
- В. Почакина
- Даша С.
- Лиза У.
- Мария А., 10 лет
- Константин А., 8 лет
- А. Кляйн, 30 лет
- Виктория З., 11 лет
- Майя Е., 12 лет
- Ксения А., 11 лет
- Валерия Л., 5 лет
- А. Иванчик
- Ротибор М., 6 лет
- Н. Сухозад, 67 лет
- Татьяна К., 11 лет
- Настя К., 11 лет
- Александр К., 11 лет
- Г. Коган, 42 года
- Вячеслав Н., 10 лет
- Артём В., 5 лет
- Роман В., 2 года
- Анна В., 7 лет
- Е. Вострикова
- Михаил Г., 10 лет
- Д. Галанин
- Артём Б., 12 лет
- Арина Б., 8 лет
- М. Баранова, 60 лет
- Е. Москаленко, 35 лет
- Ксюша М., 4 года
- А. Москаленко, 30 лет
- А. Сидорова
- Егор С., 15 лет
- Д. Сидоров, 39 лет
- Оксана Е.
- Виктория З., 11 лет
- И. Бахаева, 44 года
- В. Бахаев, 44 года
- Анна Б., 8 лет
- Светлана К., 5 лет
- Егор К., 9 лет
- О. Федина, 46 лет
- А. Мухин, 28 лет
- Татьяна К., 4 года
- Максим С., 17 лет
- Н. Агаркова, 57 лет
- Н. Устинова, 35 лет
- Ульяна У., 4–5 лет
- А. Устинов
- И. Тесленко, 51 год
- А. Тесленко
- А. Сабадашь, 22 года
- Алина, 16 лет
- Константин, 8 лет
- Мария, 9 лет
В то же время, по сообщению РИА "Новости", на данный момент из 64 человек, пропавших без вести, 48 погибших. Таким образом, согласно заявлениям родственников, без вести пропавшими остаются 16 человек, сообщил в понедельник в ходе селекторного совещания глава МЧС РФ Владимир Пучков. На данный момент Следственный комитет России официально подтвердил гибель 39 человек.
Комментарии
вотон результат путинской вертикали коррупции
Пошел ты на!
26.03.2018 11:54
месный
Лучше помолчи!
26.03.2018 12:00
Местному
26.03.2018 12:08
- гость -
Два едробота уже оперативно отметились. Мальчики кровавые не снятся по ночам? Да что я спрашиваю, конечно не снятся.
Местный! Плюс 10000000!
Ну, конечно же, это Путин виноват. Ей Богу, если б его не было, то нужно было бы его выдумать. А в эти ТРЦ лучше не соваться. Барыги понаоткрывали на каждом углу, лишь бы бабки зашибать. А безопасность людей им пофиг
Вон в Галактике этой нашей крыша падала. Естественно, Путин лично приезжал, чтоб обвалить. Ну хоть не зашибло никого
Ты бы ехал добровльцем. Или денег послал бы.
26.03.2018 12:25
Тю!
Потому и не зашибло, что Путин лично контролировал.
26.03.2018 12:20
Тю!
"Барыги понаоткрывали на каждом углу, лишь бы бабки зашибать. А безопасность людей им пофиг"
А почему барыги наоткрывали? Почему им офиг? Очевидно, потому, что у нас государство такое, оно им это позволяет делать и поощряет их? Очевидно, потому, что воровская кодла у власти за сребреники всё что угодно подпишет? А кто у нас государство это возглавляет уже 20 лет? Ась?
Месный, ты бы себе лоботомию сделал, в целях предотвращения дальнейшей деградации.
Есть федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора. Он не дает проверять сильно часто, тут должна быть золотая середина и бизнес не прессовать и чтобы не было трагедий
Навальный бы лично все ТЦ проверили. Там бы ему отстегнули. Он очень хочет к кормушке. Говорит, что не из-за кормушки, а просто хочет...