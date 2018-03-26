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Гибель 39 человек при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" официально подтвердили в Следственном комитете.
"На данный момент подтверждена гибель 39 человек. В рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания", — сообщили в официальном телеграм-канале СКР.
Также отмечается, что задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей "Зимнюю вишню".
Между тем напомним, что ранее появились данные о гибели 48 человек в результате трагедии. Информация уточняется.
На месте работают спасатели и правоохранители.
После трагедии в Кемерово в других российских городах были инициированы проверки в торгово-развлекательных комплексах.
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