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Заемщики массово погашают кредиты досрочно

, ИА "Амител"
Эксперты финансовой отрасли отметили рост платежеспособности клиентов, которые берут микрозаймы

Эксперты финансовой отрасли отмечают улучшение платежеспособности клиентов микрофинансовых организаций по итогам 2017 года. Заемщики стали ответственнее подходить к своим кредитным обязанностям, все чаще погашая займы досрочно. С чем же это связано и почему дружить с МФО выгодно?

Во-первых, грамотный заемщик понимает, что своевременное погашение долга – это возможность долгосрочного сотрудничества с финансовой организацией. Отсюда стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Во-вторых, ответственный человек не допускает просрочек и отказа от выплат во избежание спорных ситуаций и длительных судебных разбирательств.

В-третьих, человек, подкованный в финансовых вопросах, знает, что сотрудничество с МФО – это реальный способ исправить свою ранее испорченную кредитную историю, своевременно погашая микрозайм.

У МФО, в свою очередь, появилась возможность узнавать больше информации о заемщике и оценивать его платежеспособность, что позволяет избежать недобросовестных сделок с ненадежными гражданами.

Средняя сумма займов на сегодняшний день составляет около 17% дохода заемщиков, что позволяет своевременно вносить платежи без особого ущерба кошельку. Порядочное сотрудничество с МФО позволит вам обзавестись надежным и стабильным финансовым партнером, который способен помочь и поддержать в любую минуту.

Например, в Барнауле оказать реальную финансовую поддержку готова компания МКК ООО "Содействие Финанс Групп", предоставляющая займы под залог автомобиля, ПТС или недвижимости под разумный процент. При этом вам не понадобится собирать нескончаемое количество справок и подтверждать свой доход. Быстро, легко, надежно и прозрачно.

Еще больше интересной и полезной информации доступно после подписки на новостную рассылку МКК ООО "Содействие Финанс Групп". Эксперт отрасли предоставит актуальную информацию из мира финансов, займов и кредитов, которая поспособствует повышению вашей финансовой грамотности, по телефону 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный).

Чтобы стать подкованным и быть в курсе финансовых событий в стране и в мире, подписывайтесь на рассылку от компании "Содействие Финанс Групп

Офис МКК ООО "Содействие Финанс Групп"
ул. Гоголя, д. 52, офис 5
тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
www.sfgroup.ru/barnaul
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Надзор за деятельностью МКК ООО "Содействие Финанс Групп" ведет Центральный Банк РФ. Свидетельство о регистрации в реестре микрофинансовых организаций № 2120754001764.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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