Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшегося в режиме видеоселекторной связи, сообщил о мерах, которые будут приняты в Алтайском крае в связи с трагедией в городе Кемерово. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшее время в региональных торговых центрах будут проведены все необходимые контрольно-надзорные мероприятия.
"Все команды по линии ГО и ЧС даны. Вы прекрасно понимаете, что и куда меньшие по последствиям трагические ситуации всегда влекут за собой принятие системных мер во всех субъектах Российской Федерации. Я абсолютно убежден в том, что эти меры будут реализованы и в Алтайском крае. То, что будет зависеть от нас, будет сделано в ближайшее время. Я имею в виду прежде всего проведение контрольно-надзорных мероприятий и принятие мер реагирования по их результатам", — сообщил губернатор Карлин на совещании.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в г. Кемерово.
В совещании принимали участие руководители профильных органов исполнительной власти и главы муниципалитетов.
Отметим, что распоряжения проверить торговые центры уже даны в Новосибирской области, Хабаровском крае, Хакасии и ряде других регионов страны. В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 39 человек. Еще десятки человек числятся пропавшими без вести.
Комментарии
Уважаемый, Александр Богданович!
Привлеките к проверке независимых экспертов.
Особо обратите внимание на Галактику и Арену - что там происходит в плане пожарной безопасности знает практически каждый наш житель.
Ни в коем случае нельзя давать проверять эти объекты текущим надзорным организациям, которые подписывали ввод в эксплуатацию!
а Александру Богдановичу следует забыть про дружеские отношения и проверить на СОВЕСТЬ все.
И проверять надо на регистрацию малым бизнесом! Такие площади это никак не малый бизнес ! А за взятки зарегистрируют хоть горшком.
Галактика полная туфта с эвакуацией с фудкорта! Там тупик!
Есть федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора. Он не дает проверять сильно часто, тут должна быть золотая середина и бизнес не прессовать и чтобы не было трагедий
Кто не давал произвести подобные контрольно-надзорные мероприятия заранее?
26.03.2018 12:32
Чучмек
Кто не давал произвести подобные контрольно-надзорные мероприятия заранее?
законодательство наверное
В результате проверок будет выявлено некоторое количество незначительных нарушений и набиты купюрами карманы проверяющих.
Если закроют галактику и арену тогда можно будет проверить в хоть какую то честность проверяющих.
Это как же мы сами себя проверим, накажем и посадим!?