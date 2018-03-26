"Арестованные товары" или Дом для командира: судьба барнаульского здания

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В 1898 году в Барнауле было завершено строительство Дома главного командира Колывано-Воскресенских заводов. Он располагается по адресу: улица Ползунова, 40. Одноэтажное деревянное здание декорировано архитектурными элементами, выполненными в духе классицизма. Дом командира Колывано-Воскресенских заводов является памятником местного значения.
Здание занимает угловое положение в квартале, выходя одним из фасадов на площадь Свободы (бывшая Соборная), через которую проходит Социалистический проспект. Объект формирует юго-западный угол площади, отлично вписываясь в архитектурный комплекс, хотя и не является каменным. В 1918 году это здание заняла Алтайская губернская земская управа, в 1920 году помещения занимали отделы Совнархоза, а в 1924 году его отдали под "Дом крестьянина".
С 1960-х годов здесь находился Алтайский производственный комбинат Всероссийского музыкального общества. В 1999 году оно было передано на баланс УМП "Южком". В настоящее время здание является муниципальной собственностью и сдается в аренду.
В 1747–1779 годах главные командиры Колывано-Воскресенских заводов носили военные генеральские чины (генерал-майор, генерал-поручик). Лишь в 1797–1799 годах система горных рангов приобрела завершенный характер, когда были введены чины берггауптмана 6 класса, берграта и обер-берггауптман 5 класса, обер-берггауптмана 4 класса.
К слову, первым главным командиром (начальником) Колывано-Воскресенских заводов был Андреас Беэр. Он занимал эту должность с 1747 по 1751 год. Беэра похоронили при Петропавловской крепости. Здесь также покоится изобретатель паровой машины Иван Ползунов. Обе могилы в настоящее время утрачены, впрочем, как и само кладбище — исторически первый Барнаульский некрополь.
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