Фото: vk.com/barneos22
Сильные осадки, зафиксированные в Алтайском крае за последние сутки, усложнили паводковую ситуацию в регионе.
"После ночного ливня воды с гор стало ещё больше. Село Алтайское в Алтайском крае стремительно уходит под воду. Алтайский район. Снесён один мост", — сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Также отмечается, что в городе-курорте Белокуриха образовались большие пробки.
"Потоки воды текут по улицам города", — констатируют пользователи соцсетей.
Проблемы зафиксированы и на региональных дорогах. По данным Алтайавтодора, в связи с многочисленными переливами паводковых вод через трассу "Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай" с 09:00 26 марта введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке от села Березово до границы Республики Алтай.
В ГИБДД, в свою очередь, заявляют, что в связи с подъемом уровня вод в реках Ануй и Чарыш, вызванным таянием снега, произошло подтопление участков автомобильных дорог регионального значения:
"Калининский – Сибирячиха – Александровка" Солонешенского района (от Калининского до Сибирячихи подтопление подходов к мосту общей протяженностью 2 км, перелив от 8 до 10 км);
"Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – гр. Республики Алтай" Солонешенского района (от с. Березово до гр. Республики Алтай, (46 км – 140 км), многочисленные переливы талых вод);
"Маралиха – Куйбышево – Чинета – Генералка" (от с. Маралиха до с. Куйбышево перелив дороги 100 метров и от с. Куйбышево до с. Чинета, перелив 800 метров).
Напомним, что водная стихия, по имеющимся данным, добралась уже до 12 районов Алтайского края.
Комментарии
Сначала понастроют где нельзя и как попало , перекроют все стоки воде , а потом орут - караул .Учитесь строить по правилам предков и будет меньше потопов .
по правилам предков - сидеть месяц на горе, пока вода не сойдет