Фото: vsrtvape.ru
Следователи задержали и допросили четырех человек по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово, передает RT со ссылкой на сообщение СК в Telegram.
Издание отмечает, что в рамках уголовного дела были задержаны и допрошены четыре человека, включая арендатора помещения, где, предположительно, разгорелся пожар. Кроме этого, был задержан руководитель управляющей компании, которая обслуживала "Зимнюю вишню".
Ранее появилась информация о задержании трёх человек, включая владелицу сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок.
В воскресенье, 25 марта, в ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 48 человек.
Комментарии
наедятся на наш самый гуманный суд не стоит, сколько дадут? максиму 8 лет, через 4 года выйдут и будут жить припеваючи за такое надо садить пожизненно включая всех кто принимал этот ТРЦ. Но этого никогда не будет ведь если отправить на пожизненное инспекторов им терять нечего будут и они сдадут и вышестоящее начальство... поэтому продолжаем копаться дальше в собственных фекалиях
30 октября 2015 в румынском ночном клубе произошел пожар, в результате которого погибли 32 человека, более 100 человек попали в больницы. 4 ноября премьер министр и правительство Румынии ушли в отставку.
Мы живем не в загнивающей европе где у людей даже в правительстве есть совесть и ответственность перед своим народом, поэтому слушайте лживые извинения, клятвенные обещания наказать виновных и обещания, что такого больше не повторится...