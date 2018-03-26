Бийск во власти стихии: жители наукограда "поплыли" вместе с автомобилями

Фото: vk.com
Жители Бийска с утра 26 марта делятся в соцсетях фотографиями дорожной обстановки в городе. Судя по кадрам, часть магистралей полностью ушла под воду из-за обильных осадков и одновременного снеготаяния. Преодолевать такие водные препятствия отваживаются далеко не все.
"Уважаемые автовладельцы, на Социалистической улице не проехать, воды очень много, берегите себя", "Лучше сегодня совсем воздержаться от поездок, если у вас не паркетник и не внедорожник", — советуют друг другу бийчане.
Список мест в городе, которые в принципе невозможно преодолеть посуху, растет с каждым часом.
"АБ, похоже, в блокаде. Только через главэлеватор и можно добраться", "АТС, МОДНЫЙ и СПИЧКА тоже под водой", "На угольной возле ж/д переезда, полагаю, тоже не проплыть", — делятся своими наблюдениями водители в одном из бийских пабликов "ВКонтакте".
В комментариях автолюбители в основном сетуют на состояние дренажной системы и местные власти, которые заранее не приняли меры против такого потопа. Впрочем, некоторые сохраняют чувство юмора в сложившейся ситуации, публикуя посты в духе: "Продам лодку. Дорого".
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