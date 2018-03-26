Фото: Amic.ru
Последствия сильного снегопада, прошедшего в Барнауле, до сих пор не дают возможности нормализовать ситуацию на дорогах краевой столицы.
В данный момент в городе наблюдаются восьмибалльные пробки. Наиболее тяжелая ситуация в центре Барнаула.
По информации городской ГИБДД, в настоящее время в краевой столице зарегистрировано одновременно 10 ДТП. И это только те аварии, участники которых обратились за помощью в полицию.
К счастью, все эти ДТП обошлись без пострадавших, отмечают в Госавтоинспекции.
Назвать точное количество ДТП в городе не представляется возможным.
Отдельным фактором неприятностей на дорогах стала неспособность большегрузов подняться на возвышенные участки — такая ситуация, в частности, наблюдается на проспекте Калинина. Как итог — фуры создают большие пробки.
По данным городской администрации, с последствиями снегопада на транспортных магистралях города борются более 100 единиц дорожной техники.
Комментарии
Не фуры,создают пробки,а не посыпанные вовремя подьемы.
От Южного до Сити ехал почти час, дорог не видно, никто не чистил. Стали посыпать опять какой-то химией, чтобы не убирать на проезжей части. Кошмар!
Смеемся на европой и сша в такой ситуации а на самом деле сами не лучше
Я понять не могу, почему от кучи снега появляются кучи дтп? По моему мнению это только от кучи какашек в голове. Шары забычать и едут как попало и куда попало, и снегопад тут вовсе не причём. Всему виной культура движения, и отсутствие знаний пдд.
ну так в нашей стране все можно купить, что большинство и делает. Только вот ум никто не продает. Поэтому и ездят такие водятлы которые при виде снега впадают в ступор так как права купили