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"Мам, нам нечем дышать": очевидцы о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

, ИА "Амител"
"Схватив Даниила за руку, я быстро побежала с ним к выходу из зала": истории тех, кто выжил во время пожара в Кемерово

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" начался примерно в 16.10. В настоящее время СМИ заявили о 48 погибших, без вести пропавшими остаются 16 человек. СК РФ подтвердил гибель только 39 человек.

Люди, которые находились внутри горящего здания и которым удалось выбраться, называют свое спасение чудом. Не меньше.

"Пожар в "Зимней вишне" начался в 16.10. Именно в это время мы всей семьей подошли к центру. В 16.20 уже вовсю из окон вырывались клубы черного дыма, мужчина выпрыгнул из окна, вскоре выпрыгнул подросток. С противоположной стороны здание горело открытым огнем. Перепуганные люди выбегали из торгового центра в слезах, держа на руках детей. Мгновенно пожар обернулся страшной трагедией. Не передать словами, сердца матерей рвутся на части. Соболезнуем и скорбим!!!" - пишут очевидцы трагедии в социальных сетях.

Некоторые люди снимали происходящее рядом с горящим зданием. В комментариях к видео они отмечали: "Слава богу, мы не пришли раньше".

Анна Заречнева вместе с родными находилась в кинотеатре в "Зимней вишне". В своем Instagram девушка написала, что эвакуация посетителей не была организована. Пожарная сигнализация не сработала.

"Это просто ужас... Трудно описать то, что сегодня произошло... Обычный выходной день. Всей семьёй решили сходить в кино. Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Пришли как раз к началу фильма. Места были в 1-м зале в 5 ряду. Где-то в середине сеанса дверь открылась, и из холла раздался крик: "Пожар! Пожар!" - пишет девушка.

Также, по ее словам, сеанс не прервали, свет в зале так и не включили.

"Выскочив из кинозала, мы увидели плотный чёрный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и 2-й кинозал. Их было совсем не видно. Дышать уже было нечем. Какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов, остались его дети", — пишет очевидец трагедии.

Еще один посетитель торгового центра, которому удалось спастись, написал уже из больницы. Молодой человек отравился угарным газом.

"Столько хотелось написать здесь, я просто не могу, потому что нет слов это все описать, никому не желаю все это пройти, страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто-напросто пришли посмотреть кино, эти голоса детей в телефоне "Мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь"… Просто… Я не знаю", — написал молодой человек.

В группе "Инцидент Кемерово" один из посетителей ТЦ написал, что многие пытались помогать друг другу.

"Лично я был на 3-м этаже. И как спустился, как помог некоторым - сам не знаю. В таком случае люди думают только как выжить. Сам потерял друзей, еле-еле себя вытащил живым! Вечная память "Зимней вишне".

Еще одна трагичная история, которая "облетела" все социальные сети. Одна из жительниц г. Кемерово рассказала, что буквально сразу после того, как началось возгорание, ей позвонила ее племянница. Девочке было 12 лет, в этот день она пошла в кино.

"Она говорила, что горит все, двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти, дышать не могу, — передала женщина слова племянницы. – Я ей говорю: "Вика, снимай все, нос закладывай через одежду". Она говорит: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила", — пишет тетя девочки. После этого связь оборвалась и дозвониться до Вики больше не получилось.

Девушка, которая также находилась внутри горящего ТЦ в Кемерово. Это ее последний статус
Еще одна жительница города Кемерово Любовь Васенко рассказала "Комсомольской правде", что была в момент пожара на четвертом этаже ТЦ в бассейне. "Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: "Бегите", и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали, — рассказывает она. — Выбежали на крышу. Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные", — приводит издание слова женщины.

Также КП пишет о пострадавшем, которому удалось спасти ребенка и выбраться самому.

"Мальчик где-то трех с половиной лет зажался в клетке в игровой комнате и не хотел выходить, когда начался пожар, — говорит Константин. — Девушка-кассир смогла залезть туда и вынести мальчика, а я его взял на руки и побежал вниз по лестнице. Надышался дымом, конечно. Но опасности жизни мальчика нет. Он сейчас в этой больнице с легким отравлением", — рассказал очевидец Константин Колабухов.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.03.2018 13:09
- гость -

Интересно, а виновные будут наказаны?!

0  0
26.03.2018 13:10
Юный Путинец

Соболезную!!!

0  0
26.03.2018 13:13
- гость -

Думаю,что реальные- нет!

0  0
26.03.2018 13:29
- гость -

После пожара в 2015 году в Бухаресте, в котором погибли люди, в Румынии начались массовые протесты, приведшие к отставке правительства. А в России скрепы...

0  0
26.03.2018 13:30
- гость -

На электрика все скинут, администраторшу якобы посадят, а по новостям скажут 40 человек погибло.

0  0
26.03.2018 13:39
- гость -

коррупция, враньё, обман, ложь, искажение - стабильность.

0  0
26.03.2018 13:46
- гость -

26.03.2018 13:29
- гость -
26.03.2018 13:39
- гость -


пшел вон со своей политикой!

0  0
26.03.2018 13:55
- гость -

26.03.2018 13:29
- гость -
с какой палаты блеешь?

0  0
26.03.2018 13:57
Читатель

Требую отставки Тулеева и мэра Кемерово.

0  0
26.03.2018 14:07
- гость -

Льготные каникулы видимо должны подразумевать отсутствие штрафов за нарушение пожарной безопасности, но не должны освобождать от проверок и предписаний по устранению нарушений. А так же контроль за устранением нарушений....

Какая боль.

0  0
26.03.2018 14:10
- гость -

с какой палаты блеешь?
---------
блеешь - это ты и тебе подобные.

0  0
26.03.2018 14:12
- гость -

пшел вон со своей политикой!
-----------------
в стойло пшел и не мычи.

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