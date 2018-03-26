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Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал поручение главе Барнаула Сергею Дугину проверить все торговые объекты города после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 39 человек.
По словам губернатора, потребуется выполнить ряд мероприятий на торговых объектах, в том числе в Барнауле.
"Здесь у нас много беспорядка – и в краевой столице, и в крупных городах, и в районных центрах. Еще раз убедительно прошу обратить внимание на эти вопросы. Нередко такие объекты стараются возвести там, где не обеспечен должный подъезд, нет условий для стоянки транспорта. Сегодня каждый покупатель и посетитель подобных учреждений, как правило, прибывает туда на своем личном транспорте. Нужно все оценивать в комплексе. И при малейших подозрениях в том, что безопасность на таком объекте не обеспечивается, нужно принять исчерпывающие меры для устранения нарушений", — приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.
Губернатор попросил главу города Барнаула Сергея Дугина взять на личный контроль безопасность торговых и развлекательных объектов города, аналогичные рекомендации будут даны главам других муниципалитетов Алтайского края.
"Безопасность людей – наш главный приоритет. Мы этого не должны забывать никогда", — подчеркнул Александр Карлин.
Кроме того, алтайские власти намерены оказать необходимую помощь Кемеровской области. Речь идет об использовании возможностей наших медицинских учреждений, оздоровлении пострадавших в санаториях Алтайского края и о любой другой помощи. Эту работу Александр Карлин будет держать на личном контроле.
"Из трагедии в г. Кемерово все мы должны сделать очень серьезные, глубокие выводы. Обеспечение жизни и здоровья людей – абсолютный приоритет. Это базовые вопросы, которые никакие бизнес-интересы, никакие имиджевые приоритеты не должны снимать с повестки нашей повседневной работы", — добавил глава края.
Кроме того, Госинспекции в Алтайском крае дано распоряжение усилить надзор за соблюдением строительных норм и правил при возведении объектов с массовым пребыванием людей. Речь идет о торговых, досуговых, образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Будут проведены необходимые проверки, будут реализованы все полномочия со стороны органов надзора, чтобы исключить подобное.
В результате пожара, который вспыхнул в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта, погибли 39 человек. Всего пострадало 82 человека, 64 до сих пор числятся как пропавшие без вести. На место происшествия прилетел министр МЧС Владимир Пучков, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова. Они будут координировать работы по ликвидации трагедии. ЧП находится на личном контроле у президента страны Владимира Путина.
Комментарии
То есть он знает, что там куча нарушений и закрывал на это глаза???
А в Галактике есть вообще аварийный выход?
Это вся их работа....давать поручения....неизвестно кому))) требовать....неизвестно с кого)))брать на особый контроль...Все прогнило напрочь- сверху донизу!!!
а зачем? это же лишнюю дверь надо купить а еще и камеру над ней повесить
Искренне соболезную!!!
надо не на воду дуть, а заранее проверять температуру молока!
Сначала понастроят из горючего де.ма всё что нельзя , а потом поручения дают .Правильно при Советах все магазины из бетона и стекла строили - там , кроме товара ,гореть нечему было и кинотеатры отдельно строили с несколькими ОГРОМНЫМИ дверями для выхода .
Страшная трагедия , мои соболезнования
дугину пригласить бы не заинтересованных экспертов и за счет тц сделать эспертизу. и не предупреждать, а сразу закрывать до устранения. 1-2 тц так сделать, смотришь, и порядок начнет наводиться.