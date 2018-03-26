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Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" мог произойти из-за неисправности электросетей. Следователи рассматривают эту версию в числе приоритетных, передает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя СУ СКР Светлану Петренко.
Она уточнила, что в Кемерово для организации работы по расследованию "направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, которые имеют опыт расследования подобных происшествий".
Подчеркивается, что наиболее вероятной версией ЧП являются нарушения при монтаже и обслуживании электрических сетей в здании ТЦ. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.
По словам кемеровчан в соцсетях, минувшей зимой в торговом центре неоднократно отключали свет. В ноябре из-за проблем с электропроводкой здание закрывали на несколько дней.
При этом отмечается, что следователи также рассматривают и иные версии случившегося, включая поджог.
Напомним, согласно последним данным, жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стали уже 48 человек. Несколько десятков посетителей все еще числятся пропавшими без вести.
Комментарии
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Ну и что же?Загрубили автоматику,которая на это раз не отключилась от повышенной нагрузки,изоляция затлела,воспламенился рядом находящийся пластик,а пожарное оповещение не сработало от датчиков дыма так как было почему-то отключено?
Этот приаритет может пошатнуть стабильность чинуш которые за мзду подписывали бумажонки о разрешении на строительство, и ввод в эксплуатацию. Для Них сделают версию или ребёнок с зажигалкой, или курящие животные из контактного зоопарка.
Такая версия вину на собственников ТЦ вешает или на арендаторов. Арендаторы как правило сами ремонт делают в павильоне. Или этот ремонт принимает собственник с подписью, что все нормы учтены