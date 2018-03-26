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Количество погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" возросло до 53 человек.
"В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерово дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек", — сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета.
Ранее в Следкоме информировали, что в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с этой чудовищной трагедией, были задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.
Кроме того, был задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей "Зимнюю вишню".
На месте трагедии работают спасатели и правоохранители. После пожара в "Зимней вишне" в других российских городах были инициированы проверки в торгово-развлекательных комплексах.
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