Фото: "ВКонтакте"

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет. По этому показателю он сопоставим с трагедией в самарском УВД, доме престарелых в станице Камышевской в Краснодарском крае, клубе "Хромая лошадь" в Перми. Amic.ru вспоминает о крупнейших пожарах в современной истории России.

12 июня 1997 года при пожаре в поселке Косья в Свердловской области погибли 16 человек. Следователи установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

10 февраля 1999 года произошел пожар в здании Самарского областного управления внутренних дел. По предварительным данным, 25 человек погибли, 52 человека числятся пропавшими без вести, 57 человек получили тяжелые травмы. Здание сгорело полностью. Пожару присвоена четвертая категория сложности. Официальная же версия такова, что кто-то из сотрудников ведомства бросил непогашенный окурок в пластмассовую урну. Через неделю после пожара указом президента Бориса Ельцина 17 февраля 1999 года было объявлено днем национального траура.

21 декабря 1999 года произошел пожар в психоневрологическом диспансере города Приморска Ленинградской области. Трагедия унесла жизни 22 человек.

10 апреля 2003 года в Махачкале в результате пожара в школе-интернате для глухонемых детей погибли 30 воспитанников в возрасте от 8 до 14 лет, еще 100 пострадавших были доставлены в больницы.

В ночь на 24 ноября 2003 года в Москве на улице Миклухо-Маклая произошел сильный пожар в здании общежития Российского университета дружбы народов. Общая площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. В результате пожара погибли 38 человек, пострадали более 170. Среди погибших и пострадавших — студенты из 39 стран мира.

10 ноября 2004 года в Кызыле (Республика Тыва) в результате сильного пожара в общежитии погибли 26 человек, из них 12 детей, 215 пострадали, среди пострадавших 86 детей.

10 декабря 2006 года в Москве ночью произошло крупное возгорание в наркологической больнице номер 17. Жертвами трагедии стали 45 человек — 43 пациентки и две сотрудницы медучреждения.

20 марта 2007 года в доме престарелых станицы Камышевской Краснодарского края при пожаре погибли 63 человека. Еще 30 пострадали. Возгорание тогда произошло из-за курения. Старики и инвалиды свободно могли достать сигаретку и подымить в помещении. Разбирательства длились почти два года. Тогда виновными признали директора учреждения и завхоза.

"Хромая лошадь". Эта трагедия произошла в самом популярном клубе Перми 5 декабря 2009 года и считается крупнейшим пожаром в истории страны. В этот день более двухсот гостей праздновали восьмой день рождения любимого заведения. Обслуживали мероприятие сорок человек. В программе его было и шоу с фейерверками, которые, собственно, и послужили причиной пожара. Искры от них задели довольно низкий потолок, который, как и стены, был отделан ивовыми прутьями, холстом и пенопластом. Произошло возгорание, огонь просто понесся по помещению. Люди задыхались от токсичного дыма, раскаленные капли пенопласта обжигали тела, началась паника и давка. В результате погибли 156 человек, еще 64 получили тяжкий вред здоровью. Правительство Пермского края после произошедшего сложило с себя все полномочия. В стране был объявлен национальный траур.

Пожары в торговых центрах

Трагедии, подобные кемеровской, случались в торговых центрах России регулярно, и в последние годы их стало значительно больше. Одна из самых известных произошла 11 июля 2005 года в Ухте (Республика Коми). В результате пожара в торговом центре "Пассаж" погибли 25 человек, десять человек получили ожоги и травмы.

Очаг возгорания был возле выхода из торгового центра, а окна здания были закрыты решетками. Из-за этого люди не смогли выбраться и погибли. На месте пожара были обнаружены пластиковые бутылки и сумки со следами горюче-смазочных материалов. Здание торгового центра в результате пожара выгорело полностью.

По подозрению в поджоге универмага были задержаны Коростелев и Пулялин, ранее судимые за кражи. Следствие пришло к выводу, что они совершили поджог по заказу неких лиц, которые хотели запугать конкурентов. Заказчики преступления не установлены.

16 января 2006 года во Владивостоке в результате пожара в девятиэтажном здании института "ПромстройНИИпроект" (проспект Красного Знамени, д. 39), которое функционировало как торгово-офисный центр, погибли семь человек. Еще 16 человек были госпитализированы, из них два впоследствии скончались от полученных при пожаре травм. Все погибшие были сотрудниками расположенного в здании отделения Сбербанка России.

11 марта 2015 года в Казани при пожаре в торговом центре "Адмирал" погибли 19 человек и 61 человек получил ранения. Среди жертв и пострадавших были граждане ряда стран СНГ. Общая площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. По данным следствия, причиной ЧП стало использование в качестве торгового центра здания, не предназначенного для этого, а также грубейшие нарушения требований пожарной безопасности.

После пожара в "Адмирале" в российских регионах были организованы проверки исполнения пожарного, градостроительного, земельного, санитарно-эпидемиологического, трудового и миграционного законодательства в торговых комплексах с массовым скоплением людей.