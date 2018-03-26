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Международный аэропорт имени Германа Титова в Барнауле не смог принять и выпустить рейсы из-за обильного снегопада. Сейчас авиапредприятие не выпускает и не впускает рейсы.
"В связи с интенсивным выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя аэропорт Барнаул закрыт до 16.00 на прилёт и вылет воздушных судов. В настоящее время осуществляется очистка взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и мест стоянок для воздушных судов", — говорится в сообщении аэропорта.
Судя по данным на сайте авиапредприятия, задерживаются три рейса из Москвы, Иркутска и Санкт-Петербурга. Еще три рейса из Москвы отправлены в соседний новосибирский аэропорт Толмачево.
Также задерживаются все рейсы, которые должны вылететь из столицы Алтайского края. Отметим, что в ночь на 26 марта на регион обрушился мощный снегопад с ветром.
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