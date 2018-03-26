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ТРЦ Новосибирска проверят на предмет пожарной безопасности после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Такое поручение в понедельник, 26 марта, дал мэр Анатолий Локоть, передают "Новосибирские новости".
Локоть поручил направить информацию о пожаре руководителям ТРЦ города и рекомендовать провести проверки средств противопожарной защиты, электрооборудования, соблюдения противопожарного режима на объектах торговли и составить по итогам акты проверок.
Срок выполнения проверок — до 3 апреля текущего года. Информацию направили в департамент по ЧС и мобилизационной работе мэрии.
Кроме этого, Локоть выразил соболезнования семьям погибших жителей г. Кемерово.
Напомним, согласно последним данным, жертвами пожара в "Зимней вишне" стали 53 человека.
Комментарии
Пожар как следствие. Но дело не в пожарной безопасности, горит все, даже и маталл. Кто бы мозги переорентировал.